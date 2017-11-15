Россияне попросили у Деда Мороза снижение ставки по ипотеке

Россияне от семи до 90 лет попросили у Деда Мороза подарки на Новый год. Среди них — металлоискатель, жених и снижение ставки по ипотеке, передает
Главный Дед Мороз России на время покинул Великий Устюг в Вологодской области и с 1 ноября начал турне по стране. В его планах в рамках благотворительной акции посетить 29 городов.
«Ребенок просит: „Дедушка Мороз, мне нужна лопата и металлоискатель“. Видимо он что-то знает, чего мы с вами не знаем. Традиционно просят закрыть ипотеку, как минимум снизить процентную ставку, или вот еще чудное: „То, что я тебе заказывала, мама уже купила, поэтому ты можешь деньгами“. Кажется, пройдет немного времени, и мне уже будут писать номер карты», — отметил Дед Мороз в сообщении.
Фото сайта «Дом Деда Мороза»