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18:03, 14 ноября 2017 89
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В Рязани закроют три изношенные котельные из 42 необходимых

В Рязани закроют три изношенные котельные из 42 необходимых

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

До конца года в Рязани закроют еще три неэффективные котельные из 42 нуждающихся в ликвидации. В официальном ответе администрации города сказано, что в 2016 году ликвидировали четыре неэффективных котельных, в 2017 должны убрать три.

При этом согласно Схеме теплоснабжения Рязани всего неэффективных, изношенных котельных, принадлежащих РМПТС, в городе 42. Их все предстоит ликвидировать.

«Ликвидация изношенных котельных ведется по мере выделения финансовых средств МУП „РМПТС“. Вопрос их закрытия будет решаться в процессе актуализации Схемы теплоснабжения и определения источников финансирования», — говорится в ответе горадминистрации.

Где находятся котельные, которые город собирается закрыть в 2017 году, в документе не указано.

Напомним, что проблему неэффективных котельных, оборудование которых выработало свой технический ресурс, поднимается каждый год рязанцами, страдающих от некачественных услуг автономного теплоснабжения.

Так, редакция RZN.info рассказывала о проблеме жильцов домов №48 корпус 1, 2 и 3 по улице Новосёлов, которые регулярно оставались без горячей воды, будучи подключенными к частной котельной; о жалобах на шум от работы установки и переплату по счетам владельцев квартир дома №77 по улице Кальной, и о взрыве дома в Осеннем переулке, причиной которого по одной из версий стали ошибки при несанкционированной установке и эксплуатации поквартирного отопления в условиях неработающей частной котельной.


© RZN.info

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