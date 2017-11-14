В Рязани с 10 утра перекроют движение по нескольким центральным улицам. Схема

Утром во вторник, 14 ноября, движение по нескольким центральным улицам Рязани перекроют из-за похорон Героя Советского Союза Альберта Слюсаря. Об этом сообщил
Похоронная процессия пройдет по улицам Семинарской, Ленина, Театральной площади, улицам Есенина и Халтурина до Скорбященского кладбища. Движение транспорта приостановят с 10:00 до 13:00.
«Проезд будет открываться по мере прохождения колонны похоронной процессии», — говорится в сообщении.
Напомним, генерал-лейтенант Альберт Слюсарь умер в субботу, 11 ноября, в военном клиническом госпитале. За день до смерти военачальнику исполнилось 78 лет.