В Рязани проводили в последний путь Альберта Слюсаря

Во вторник, 14 ноября, в Рязани проводили в последний путь Героя Советского Союза Альберта Слюсаря. После панихиды в Борисо-Глебском соборе, все желающие простились с военачальником в музее истории ВДВ. Отдать дань уважения приехали военные, курсанты, представители регионального правительства и администрации города.
Зампред областного правительства Сергей Самохин заявил, что память Слюсаря необходимо увековечить. «Рязани посчастливилось, что Альберт Евдокимович после боевых действий в Афганистане прибыл в наш город. Он одиннадцать лет руководил нашим прославленным училищем, мог решать сложнейшие боевые задачи в тяжелейших условиях, сохраняя при этом жизни солдат. Я горжусь, что есть люди, которые защищают государство с такой преданностью» — выразил свое мнение Сергей Самохин.
После гражданской панихиды гроб со всеми почестями пронесли по плацу, и, согласно военной традиции, установили на лафет пушки. Планировалось, что траурная процессия пройдет по улицам Семинарской, Ленина, Есенина и Халтурина, однако из-за дождя от этого отказались. Похоронили Альберта Слюсаря на Аллее Героев Скорбященского мемориала.
Справка
Альберт Слюсарь родился 10 ноября 1939 года в Амурской области. В 1958 году после окончания школы поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, которое окончил в 1962 году, был направлен служить в воздушно-десантные войска. В 1984—1995 годах — начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Герой Советского Союза (15 ноября 1983), имеет два ордена Ленина, орден Красной Звезды, являлся почетным гражданином Рязани. Умер 11 ноября 2017 года.