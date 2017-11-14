Курс евро превысил 70 рублей впервые с августа

Курс евро превысил 70 рублей впервые с 30 августа 2017 года. Об этом во вторник, 14 ноября, передает «
Курс евро прибавил 71,75 копеек и составил 70 рублей. Доллар приблизился к 60 рублям.
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Курс евро превысил 70 рублей впервые с 30 августа 2017 года. Об этом во вторник, 14 ноября, передает «
Курс евро прибавил 71,75 копеек и составил 70 рублей. Доллар приблизился к 60 рублям.
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