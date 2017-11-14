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13:29, 14 ноября 2017 75

Центр поддержки экспорта пригласил рязанцев на курсы «Таможенного оформления экспортных операций»

Центр поддержки экспорта пригласил рязанцев на курсы «Таможенного оформления экспортных операций»

Рязанский центр поддержки экспорта открывает набор на обучение по курсу «Таможенное оформление экспортных операций». Занятия пройдут 20 ноября в рамках образовательного проекта РЭЦ.

К участию пригласили представителей малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в развитии бизнеса и старта экспортной деятельности.

Образовательные курсы пройдут в очном формате в доме №2 на Солотчинском шоссе. Квалифицированные тренеры передадут слушателям базовые знания о ключевых таможенных операциях и документах, необходимых для их оформления. Также участники курса узнают об обязанностях участников внешней экономической деятельности при прохождении контроля и об организациях, оказывающих поддержку в таможенном оформлении грузов.

«При перемещении товара через границу, согласно законодательству, экспортер обязан оформить груз для прохождения таможни. На этом этапе ведения экспортной деятельности обычно возникает множество вопросов. Обучение позволит экспортерам разобраться в правилах и особенностях таможенного оформления и в дальнейшем планировать необходимое количество времени для прохождения таможенного контроля и связанных с ним процедур, а также работать в системе электронного декларирования», — пояснили в центре.

Теоретическая часть образовательной программы подкреплена практическими занятиями с решением реальных примеров реализации экспортной деятельности.

Участие в образовательном проекте бесплатно. Для прохождения обучения необходимо до 17 ноября включительно заполнить заявку на сайте.


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