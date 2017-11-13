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21:42, 13 ноября 2017 242
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В 2018 году Рязань планирует потратить более пяти миллиардов на образование

В 2018 году Рязань планирует потратить более пяти миллиардов на образование

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В понедельник, 13 ноября, в рязанскую городскую думу внесли проект бюджета города на 2018 год. Он сохранит социальную направленность, сообщила пресс-служба думы.

Документ предусматривает повышение зарплаты отдельным категориям работников соцсферы в соответствии с майскими указами президента.

На финансирование образования выделено 5 млрд 601 млн рублей, культуры — 343 млн, на развитие физической культуры и спорта — 115 млн.

В 2018 году запланировано строительство школы на 1100 мест в Горроще, школы искусств в Недостоево и реконструкция школы №28 в Мервино.

На ремонт и содержание дорог собираются потратить 117 млн, на ремонт дворов — 45 млн, на установку детских площадок — 10 млн.

Кроме того, 1 млрд 55 млн направят на поддержку отраслей городского хозяйства. Свыше 540 млн предусмотрено на благоустройство города. В частности, продолжатся работы по реконструкции Лыбедского бульвара и ЦПКиО.

По словам Владислава Фролова, бюджет планируют принять в середине декабря.


© RZN.info

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