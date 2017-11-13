Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:09, 13 ноября 2017 221

Салон «Автотех» помог провести соревнования по плаванию в рамках «Специальной Олимпиады России»

Салон «Автотех» помог провести соревнования по плаванию в рамках «Специальной Олимпиады России»

В четверг, 9 ноября, в физкультурно-спортивном комплексе «Звезда» в городе Рыбное в рамках «Специальной Олимпиады России» прошли соревнования по плаванью среди лиц с интеллектуальными нарушениями развития. Об этом сообщил партнер соревнований — автосалон «Автотех»

Медали разыграли на дистанциях 25, 50 и 100 метров. Победители получили грамоты, медали и призы. По словам председателя РРО «Специальной Олимпиады России» Лилияны Станиной, такие мероприятия способствуют социальной адаптации и повышению активности людей с ограниченными возможностями. Людям с нарушением интеллекта она помогает «выйти в мир» и демонстрирует их огромный потенциал.

«Специальная Олимпиада» — это международная организация, которая занимается организацией и проведением соревнований по различным олимпийским видам спорта для лиц с отклонениями в умственном развитии. Она основана в 1968 в Чикаго учителем физкультуры Анной Макглоун Бюрке по инициативе сестры президента США Джона Кеннеди Юнис Кеннеди Шрайвер. Основная задача — помочь людям с отклонениями в умственном развитии стать полноправными членами общества, принимающими активное участие в общественной жизни.

Автосалон «Автотех» поддержал ребят и оказал поддержку в организации соревнований, помогая тем самым в деле развития спорта и привлечения людей с ограниченными способностями к здоровому образу жизни.

ООО «Автотех» является официальным дилером Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) в Рязани. Компания предлагает легкие коммерческие автомобили и среднетоннажные грузовики линейки ГАЗ: «ГАЗель-Бизнес», «ГАЗель Next» и «Соболь-бизнес»: автобусы, бортовые, фургоны, спецтехнику, а также их полное гарантийное и сервисное обслуживание.

Автомобили «GreatWall» представлены моделями рамных внедорожников Hover H3, Hover H5. Сейчас в автосалоне можно приобрести обновленный Hover H3 за 990 тысяч рублей.

Автосалон работает по адресу: улица Солнечная, дом №3. Телефон: 8 (4912) 24-24-54.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:55, 13 ноября 2017
Без паники. Во вторник в Рязани дважды протестируют систему экстренного оповещения
14:17, 13 ноября 2017
«Колыбель доброты». Греков пригласил княгиню Романову жить в Рязань
14:09, 13 ноября 2017
Салон «Автотех» помог провести соревнования по плаванию в рамках «Специальной Олимпиады России»
13:01, 13 ноября 2017
В Рязани могут появиться выделенные полосы для общественного транспорта 2
9:49, 13 ноября 2017
«Зеленый сад» заплатит 100 тысяч рублей за лучшую идею новогоднего оформления Рязани 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Сложно, но интересно. 15 лет честного туристического бизнеса в Рязани

Сложно, но интересно. 15 лет честного туристического бизнеса в Рязани

Основатель и директор «Центра-Тур» рассказала RZN.info, как оставаться одновременно успешным и честным бизнесменом.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:27, 1 ноября 2017 64 987
Пользователи RZN.info выберут победительниц конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» 13
13:28, 31 октября 2017 34 102
Французская делегация открыла Брессюирский мост в Рязани 8
12:10, 10 ноября 2017 29 367
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 1
11:14, 7 ноября 2017 23 528
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 4
13:00, 10 ноября 2017 22 643
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 12
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Мисс интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 14.11.2017
Архив голосований
Форум