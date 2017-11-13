Салон «Автотех» помог провести соревнования по плаванию в рамках «Специальной Олимпиады России»

В четверг, 9 ноября, в физкультурно-спортивном комплексе «Звезда» в городе Рыбное в рамках «Специальной Олимпиады России» прошли соревнования по плаванью среди лиц с интеллектуальными нарушениями развития. Об этом сообщил партнер соревнований — автосалон «Автотех»
Медали разыграли на дистанциях 25, 50 и 100 метров. Победители получили грамоты, медали и призы. По словам председателя РРО «Специальной Олимпиады России» Лилияны Станиной, такие мероприятия способствуют социальной адаптации и повышению активности людей с ограниченными возможностями. Людям с нарушением интеллекта она помогает «выйти в мир» и демонстрирует их огромный потенциал.
«Специальная Олимпиада» — это международная организация, которая занимается организацией и проведением соревнований по различным олимпийским видам спорта для лиц с отклонениями в умственном развитии. Она основана в 1968 в Чикаго учителем физкультуры Анной Макглоун Бюрке по инициативе сестры президента США Джона Кеннеди Юнис Кеннеди Шрайвер. Основная задача — помочь людям с отклонениями в умственном развитии стать полноправными членами общества, принимающими активное участие в общественной жизни.
Автосалон «Автотех» поддержал ребят и оказал поддержку в организации соревнований, помогая тем самым в деле развития спорта и привлечения людей с ограниченными способностями к здоровому образу жизни.
ООО «Автотех» является официальным дилером Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) в Рязани. Компания предлагает легкие коммерческие автомобили и среднетоннажные грузовики линейки ГАЗ: «ГАЗель-Бизнес», «ГАЗель Next» и «Соболь-бизнес»: автобусы, бортовые, фургоны, спецтехнику, а также их полное гарантийное и сервисное обслуживание.
Автомобили «GreatWall» представлены моделями рамных внедорожников Hover H3, Hover H5. Сейчас в автосалоне можно приобрести обновленный Hover H3 за 990 тысяч рублей.
Автосалон работает по адресу: улица Солнечная, дом №3. Телефон: