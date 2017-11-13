Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе»

В понедельник, 13 ноября, в ТЦ «Круиз» открылась «Лента». Она расположилась на площади 78 400 квадратных метров, которую ранее занимал гипермаркет «Наш».
Перед открытием в торговом центре собралось много рязанцев, желающих стать первыми покупателями. Они устроили давку и чуть не снесли тележками установленную в зале елку. Определившимся с покупками посетителям пришлось отстоять длинную очередь в кассу, чтобы их оплатить.
По словам замминистра экономического развития региона Нины Соломоновой, теперь рязанцам не придется ездить в Песочню или на Северную окружную для того, чтобы посетить «Ленту». «Здесь построен новый большой микрорайон, поэтому этот гипермаркет будет пользоваться спросом у покупателей», — отметила она.
Напомним, 28 июля «Лента Лтд»