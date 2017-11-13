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16:47, 13 ноября 2017 8 680
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Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе»

Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе»

В понедельник, 13 ноября, в ТЦ «Круиз» открылась «Лента». Она расположилась на площади 78 400 квадратных метров, которую ранее занимал гипермаркет «Наш».

Перед открытием в торговом центре собралось много рязанцев, желающих стать первыми покупателями. Они устроили давку и чуть не снесли тележками установленную в зале елку. Определившимся с покупками посетителям пришлось отстоять длинную очередь в кассу, чтобы их оплатить.

По словам замминистра экономического развития региона Нины Соломоновой, теперь рязанцам не придется ездить в Песочню или на Северную окружную для того, чтобы посетить «Ленту». «Здесь построен новый большой микрорайон, поэтому этот гипермаркет будет пользоваться спросом у покупателей», — отметила она.

Напомним, 28 июля «Лента Лтд» подписала соглашение сроком на 15 лет с компаниями МКапитал и ООО «Объединенные Торговые Центры Регионов» о долгосрочной аренде гипермаркетов, работающих под брендом «Наш».


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5 дней назад
Рязанцам представили новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

Рязанцам представили новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

Презентация прошла в автосалоне официального дилера «Димар-Викинги» на Московском шоссе.

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