Последний путь Героя. Во вторник центр Рязани перекроют из-за похоронной процессии

Во вторник, 14 ноября, центр Рязани перекроют из-за похорон Героя Советского Союза Альберта Слюсаря. Об этом сообщили на
Процессия пройдет по улицам Семинарской, Ленина, площади Театральной, улицам Есенина и Халтурина до Скорбященского кладбища.
Движение транспорта приостановят с 10:00 до 13:00. «Проезд будет открываться по мере прохождения колонны похоронной процессии», — говорится в сообщении.
Напомним, Альберт Слюсарь умер в субботу, 11 ноября, в военном клиническом госпитале. За день до смерти генерал-лейтенант отметил свое 78-летие.