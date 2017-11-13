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18:29, 13 ноября 2017 2 433
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Последний путь Героя. Во вторник центр Рязани перекроют из-за похоронной процессии

Последний путь Героя. Во вторник центр Рязани перекроют из-за похоронной процессии

Во вторник, 14 ноября, центр Рязани перекроют из-за похорон Героя Советского Союза Альберта Слюсаря. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Процессия пройдет по улицам Семинарской, Ленина, площади Театральной, улицам Есенина и Халтурина до Скорбященского кладбища.

Движение транспорта приостановят с 10:00 до 13:00. «Проезд будет открываться по мере прохождения колонны похоронной процессии», — говорится в сообщении.

Напомним, Альберт Слюсарь умер в субботу, 11 ноября, в военном клиническом госпитале. За день до смерти генерал-лейтенант отметил свое 78-летие.


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