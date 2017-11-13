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18:01, 13 ноября 2017 775
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Мэрия не подтвердила строительство «Коровкинского сквера» на месте снесенного дома

Мэрия не подтвердила строительство «Коровкинского сквера» на месте снесенного дома

Мэрия не подтвердила строительство «Коровкинского сквера» на месте снесенного дома №75/7 на улице Маяковского. Об этом замглавы администрации Владимир Луканцов сообщил в эфире Рязанского областного радио.

«По этому объекту решение еще окончательно не принято. В ряде случаев там, где были ветхие строения, у нас будут экопарковки. Это важная часть для того, чтобы город был удобным для жителей и гостей города», — сказал Луканцов.

Напомним, двухэтажный дом на улице Маяковского снесли 7 мая. Ранее источник RZN.info сообщил, что дом снесли на законных основаниях.

Здание до революции принадлежало рязанскому купцу Николаю Коровкину. Планировали обустроить на месте снесенного дома новый сквер. Мэрия предлагала установить арт-объект, символизирующий историческую связь этого места с именем купца и его семьи. Будущую зеленую зону хотели назвать «Коровкинский сквер», и тем самым увековечить память этой династии.


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