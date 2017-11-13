Мэрия не подтвердила строительство «Коровкинского сквера» на месте снесенного дома №75/7 на улице Маяковского. Об этом замглавы администрации Владимир Луканцов сообщил в эфире Рязанского областного радио.
«По этому объекту решение еще окончательно не принято. В ряде случаев там, где были ветхие строения, у нас будут экопарковки. Это важная часть для того, чтобы город был удобным для жителей и гостей города», — сказал Луканцов.
Напомним, двухэтажный дом на улице Маяковского
Здание до революции принадлежало рязанскому купцу Николаю Коровкину.