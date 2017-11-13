Медведев утвердил план развития «Есенинской Руси»

Дмитрий Медведев утвердил план развития объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь» на 2017-2021 годы. Соответствующий
В план вошли мероприятия по комплексному развитию туристического, образовательно-воспитательного потенциала и инфраструктуры объекта.
В Константинове проведут работы по ремонту, сохранению, восстановлению и приспособлению для современного использования объектов музея-заповедника. Кроме того, будут созданы экспозиции, организованы научные и культурно-образовательные мероприятия, издана тематическая литература.
Фото с сайта музея