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18:57, 13 ноября 2017 143
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Медведев утвердил план развития «Есенинской Руси»

Медведев утвердил план развития «Есенинской Руси»

Дмитрий Медведев утвердил план развития объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь» на 2017-2021 годы. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В план вошли мероприятия по комплексному развитию туристического, образовательно-воспитательного потенциала и инфраструктуры объекта.

В Константинове проведут работы по ремонту, сохранению, восстановлению и приспособлению для современного использования объектов музея-заповедника. Кроме того, будут созданы экспозиции, организованы научные и культурно-образовательные мероприятия, издана тематическая литература.

Фото с сайта музея


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