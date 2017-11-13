«Колыбель доброты». Греков пригласил княгиню Романову жить в Рязань

В понедельник, 13 ноября, делегация Императорского дома встретилась с вице- губернатором области Игорем Грековым и зампредом правительства Сергеем Филимоновым.
Княгиня Мария Романова рассказала, что впервые прибыла в Рязань. Она отметила большое количество старых домов, которые сохранили первоначальный дух, и удивилась, что город не входит в золотое кольцо России.
Греков от имени губернатора Николая Любимова поприветствовал делегацию и пригласил княгиню жить в Рязань. «Ваш визит большая честь для нас. Мы высоко ценим вашу деятельность, направленную на сохранение традиций», — заявил Греков.
Вице-губернатор добавил, что рязанский епископ Феодорит связан с домом Романовых. По его словам, он пригласил на престол и благословил на царство Михаила Романова.
Княгиня заявила, что давно мечтала познакомиться с рязанским краем. Она назвала его «колыбелью доброты и тепла». В ответ Греков пригласил ее на постоянное место жительства в Рязань.
«Приезд государыни важен для наших потомков, детей и всех в целом. В первую очередь династия Романовых славилась своим служением России и честью», — подчеркнул вице-губернатор.
Напомним, накануне княгиня