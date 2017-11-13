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14:17, 13 ноября 2017 750
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«Колыбель доброты». Греков пригласил княгиню Романову жить в Рязань

«Колыбель доброты». Греков пригласил княгиню Романову жить в Рязань

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В понедельник, 13 ноября, делегация Императорского дома встретилась с вице- губернатором области Игорем Грековым и зампредом правительства Сергеем Филимоновым.

Княгиня Мария Романова рассказала, что впервые прибыла в Рязань. Она отметила большое количество старых домов, которые сохранили первоначальный дух, и удивилась, что город не входит в золотое кольцо России.

Греков от имени губернатора Николая Любимова поприветствовал делегацию и пригласил княгиню жить в Рязань. «Ваш визит большая честь для нас. Мы высоко ценим вашу деятельность, направленную на сохранение традиций», — заявил Греков.

Вице-губернатор добавил, что рязанский епископ Феодорит связан с домом Романовых. По его словам, он пригласил на престол и благословил на царство Михаила Романова.

Княгиня заявила, что давно мечтала познакомиться с рязанским краем. Она назвала его «колыбелью доброты и тепла». В ответ Греков пригласил ее на постоянное место жительства в Рязань.

«Приезд государыни важен для наших потомков, детей и всех в целом. В первую очередь династия Романовых славилась своим служением России и честью», — подчеркнул вице-губернатор.

Напомним, накануне княгиня посетила Рязанский кремль. В области она пробудет до среды, 15 ноября. В понедельник, 13 ноября, делегация Императорского дома встретилась с вице- губернатором области Игорем Грековым и зампредом правительства Сергеем Филимоновым.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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