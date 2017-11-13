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14:34, 13 ноября 2017 724
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Греков и Филимонов стали рыцарями императорского ордена 1

Греков и Филимонов стали рыцарями императорского ордена

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В понедельник, 13 ноября, вице-губернатор области Игорь Греков и зампред правительства Сергей Филимонов стали рыцарями императорского ордена. Орденом святого Станислава их наградила княгиня Мария Романова.

Как заявил пресс-секретарь княгини Александр Закатов, ордена не имеют какого-то обязывающего характера, но значимость награды «подчеркивают признательность и любовь Императорского дома».

Кроме того, княгиня передала книгу о Доме Романовых губернатору Николаю Любимову.

В ответ Греков вручил Марии Владимировне икону Николая Чудотворца и медаль в память 80-летия Рязанской области.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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