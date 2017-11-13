Греков и Филимонов стали рыцарями императорского ордена

В понедельник, 13 ноября, вице-губернатор области Игорь Греков и зампред правительства Сергей Филимонов стали рыцарями императорского ордена. Орденом святого Станислава их наградила княгиня Мария Романова.
Как заявил пресс-секретарь княгини Александр Закатов, ордена не имеют какого-то обязывающего характера, но значимость награды «подчеркивают признательность и любовь Императорского дома».
Кроме того, княгиня передала книгу о Доме Романовых губернатору Николаю Любимову.
В ответ Греков вручил Марии Владимировне икону Николая Чудотворца и медаль в память 80-летия Рязанской области.