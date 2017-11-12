Японские полицейские заподозрили кошку в убийстве пенсионерки

В Японии полицейские подозревают бродячую кошку в убийстве 82-летней пенсионерки. Об этом со ссылкой на New Straits Times передает
Тело погибшей обнаружила ее дочь. На лице женщины было около 20 порезов. При этом правоохранители не нашли следов взлома или присутствия посторонних людей, а порезы были похожи на царапины от кошачьих когтей.
«Полицейские обнаружили следы, похожие на кровь человека, на одной из бродячих кошек неподалеку от дома. На данный момент изучаются образцы, взятые с когтей животного», — говорится в сообщении.