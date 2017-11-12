В Москве маршрутка перевернулась после столкновения с «Мерседесом». Видео

В воскресенье, 12 ноября, на западе Москвы произошла серьезная авария с маршруткой. Микроавтобус перевернулся после столкновения с внедорожником Mercedes, передает
Инцидент произошел около дома №31 по улице Обручева. По предварительной информации, в маршрутке находились как минимум десять пассажиров. Семерых пострадавших госпитализировали в столичные больницы, еще двоим помощь оказали на месте.
Травмы получили также дети 12 и 14 лет. Одного из них доставили в НИИ имени Склифосовского на вертолете.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Видео газеты «Известия», фото ГОЧСиПБ