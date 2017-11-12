Княгиня Романова посетила Рязанский кремль

В воскресенье, 12 ноября, в Рязань приехала глава российского императорского дома княгиня Мария Романова. В сопровождении министра культуры Виталия Попова она посетила Свято-Троицкий монастырь и Рязанский кремль, сообщила
Княгиня осмотрела Успенский собор и Соборную колокольню, а также посетила Христорождественский собор и ознакомилась с экспозиций, размещенной в Певческом корпусе.
Она отметила, что давно хотела посетить древний город. «Отрадно, что все невероятные памятники архитектуры у вас сохранены. Очень рада видеть, что в России и здесь, в Рязани, идет сильное духовное возрождение. И исторические памятники архитектуры для теперешнего поколения россиян — это духовная опора в жизни. Мы должны ценить их и с мудростью сохранять», — сказала Романова.
Княгиня пробудет в области до среды, 15 ноября.
Фото с сайта российского императорского дома