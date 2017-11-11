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15:42, 11 ноября 2017 121
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В Рязани пропал управляющий магазина в «Премьере»

В Рязани пропал управляющий магазина в «Премьере»

В Рязани пропал 33-летний Максим Маркин, который работает управляющим магазина Samsung, расположенного в ТРЦ «Премьер». Ориентировку на мужчину опубликовали в соцсетях.

Маркин проживает в доме №54/2 по улице Семашко. Оттуда он ушел около 19:00 6 ноября, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 сантиметров, славянская внешность, худощавое телосложение, глаза голубые, волосы прямые светло-русые.

Особые приметы: шрамы длинной два сантиметра на левой руке и за правом ухом.

Был одет: черные кроссовки, синие джинсы с дырками на коленях, черная куртка.

Всех, кто что-нибудь знает о пропавшем, просят сообщать в дежурную часть по телефону (4912) 29-94-18 или 02.


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