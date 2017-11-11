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19:33, 11 ноября 2017 450
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Телеведущего Бориса Ноткина нашли с простреленной головой

Телеведущего Бориса Ноткина нашли с простреленной головой

Известного телеведущего Бориса Ноткина нашли мертвым в поселке Рождествено в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщает сайт телеканала «РЕН ТВ».

Тело мужчины обнаружила его жена, рядом лежало ружье. Правоохранители зафиксировали у телеведущего огнестрельное ранение головы.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Борис Ноткин — советский и российский телеведущий, член Академии российского телевидения. Один из руководителей канала «ТВ Центр». Руководитель и ведущий программы «Приглашает Борис Ноткин».


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