Телеведущего Бориса Ноткина нашли с простреленной головой

Известного телеведущего Бориса Ноткина нашли мертвым в поселке Рождествено в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщает сайт телеканала «
Тело мужчины обнаружила его жена, рядом лежало ружье. Правоохранители зафиксировали у телеведущего огнестрельное ранение головы.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Борис Ноткин — советский и российский телеведущий, член Академии российского телевидения. Один из руководителей канала «ТВ Центр». Руководитель и ведущий программы «Приглашает Борис Ноткин».