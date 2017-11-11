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12:34, 11 ноября 2017 1 867
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Синоптики предупредили жителей Центральной России о морозах до -17 градусов

Синоптики предупредили жителей Центральной России о морозах до -17 градусов

Синоптики предупредили жителей Центральной России о морозах до -17 градусов. Такая температура ожидается к 22 ноября, затем снова будет оттепель, передает «РИА Новости».

«В 20-х числах ноября мы ожидаем понижения температуры ниже нормы на 3-4 градуса. По прогнозу морозными днями будут 22-23 ноября, ночью до -12, -17 градусов может быть по области, а днем -2,-7 градусов. Затем опять резкое повышение температуры и похожее похолодание 29-30 ноября», — рассказала агентству заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По прогнозу в этом году зима наступит 16-17 ноября, когда по ночам будет -1, — 6 градусов, днем -3,-5 градусов, выпадет немного снега.

По словам Паршиной, в ближайшие дни не стоит ожидать снежного покрова, осадки будут идти преимущественно в виде дождя.

«Сильных снегопадов на следующей неделе мы не ожидаем. Возможно, что снег ляжет во второй половине ноября, но уйдет ли он в зиму — неясно», — заключила собеседница агентства.


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