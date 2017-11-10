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12:33, 10 ноября 2017 4 214
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В Горроще на месте мебельной фабрики хотят построить многоэтажки

В Горроще на месте мебельной фабрики хотят построить многоэтажки

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Горроще на месте мебельной фабрики хотят построить многоэтажки. Публичные слушания о переводе территории из зоны промышленных предприятий в зону многоэтажного жилья прошли в четверг, 9 ноября.

Участок площадью 2,3 гектара по адресу улица Островского, дом №122 граничит с железнодорожным военкоматом и колледжем. По словам докладчика, «в большом жилом квартале — это последний кусочек промышленной зоны».

На месте здания располагалась мебельная фабрика «Ока», которая свернула производство более десяти лет назад. Докладчик рассказал, что на участке планируют построить дома выше десяти этажей с нежилыми помещениями и объектами соцсферы. Он отметил, что конкретного проекта застройки еще нет.

Главный архитектор Рязани Дмитрий Васильченко предложил отправить проект на доработку, чтобы предусмотреть школы и детские сады. С ним согласился директор соседствующего колледжа. Он сказал, что в районе всего одна электроподстанция и канализация, которые находятся на территории колледжа.

Всего на слушания зарегистрировалось 76 человек. Четверо проголосовали против изменений. Они пожаловались на отсутствие в районе школ и детских садов в шаговой доступности.

«У нас школы учатся в три смены, детские сады на расстоянии двух километров», — отметила жительница Горрощи. До начала слушаний поступило 362 сообщений «за» изменения и 692 «против», во время обсуждений в комиссию поступило еще 1150 обращений в поддержку проекта.

Заключение опубликует газета «Рязанские ведомости».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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