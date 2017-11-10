В Горроще на месте мебельной фабрики хотят построить многоэтажки. Публичные слушания о переводе территории из зоны промышленных предприятий в зону многоэтажного жилья прошли в четверг, 9 ноября.
Участок площадью 2,3 гектара по адресу улица Островского, дом №122 граничит с железнодорожным военкоматом и колледжем. По словам докладчика, «в большом жилом квартале — это последний кусочек промышленной зоны».
На месте здания располагалась мебельная фабрика «Ока», которая свернула производство более десяти лет назад. Докладчик рассказал, что на участке планируют построить дома выше десяти этажей с нежилыми помещениями и объектами соцсферы. Он отметил, что конкретного проекта застройки еще нет.
Главный архитектор Рязани Дмитрий Васильченко предложил отправить проект на доработку, чтобы предусмотреть школы и детские сады. С ним согласился директор соседствующего колледжа. Он сказал, что в районе всего одна электроподстанция и канализация, которые находятся на территории колледжа.
Всего на слушания зарегистрировалось 76 человек. Четверо проголосовали против изменений. Они пожаловались на отсутствие в районе школ и детских садов в шаговой доступности.
«У нас школы учатся в три смены, детские сады на расстоянии двух километров», — отметила жительница Горрощи. До начала слушаний поступило 362 сообщений «за» изменения и 692 «против», во время обсуждений в комиссию поступило еще 1150 обращений в поддержку проекта.
Заключение опубликует газета «Рязанские ведомости».