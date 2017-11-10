Собственникам квартир шестого дома ЖК «Дядьково» вручили ключи

Собственникам дома №8 ЖК «Дядьково» вручили ключи. Об этом сообщила
В пятницу, 10 ноября, ключи первым пяти семьям, вручил министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов. Он осмотрел квартиры и побеседовал с дольщиками.
В ближайшее время документы и ключи получат все собственники. Полностью завершить строительство жилого комплекса
В дальнейшем также планируют обеспечить микрорайон объектами социнфраструктуры.
По поручению Любимова, продолжается решение вопросов достройки других проблемных объектов.
В текущем году завершили строительство шести домов, где были нарушены сроки ввода в эксплуатацию. Ключи получили 1250 семей.