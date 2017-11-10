Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото

В пятницу, 10 ноября, в Рязани отметили День полиции.
Перед награждением вице-губернатор области Игорь Греков, мэр города Сергей Карабасов, глава Рязани Владислав Фролов, врио начальника областного УМВД Сергей Лебедев, области Олег Черныш, начальник академии ФСИН Александр Крымов, руководитель следственного управления Владимир Махлейдт, офицеры и ветераны возложили цветы и венки к памятнику погибшим полицейским.
Перед награждением Греков зачитал обращение главы региона Николая Любимова.
«Сотрудников регионального УМВД отличает абсолютная преданность своему делу, выдержка, принципиальность, чуткое отношение к людям. Полицейские профессионально и эффективно, а иногда героически защищают интересы государства и граждан. В зоне особого внимания находятся вопросы обеспечения законности и правопорядка, общественной безопасности, борьбы с коррупцией и профилактики правонарушений. Об эффективности сотрудников свидетельствует повышенная раскрываемость экономических преступлений, значительное сокращение преступности среди несовершеннолетних в 2017 году, увеличение пресеченных преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. Мы гордимся тем, что по уровню раскрываемости преступлений наша область находится на втором месте в ЦФО», — отметил губернатор.
Рязанским полицейским вручили награды и ценные подарки от правительства области, областной и городской думы.
Игорь Греков вручил Александру Крымову сертификат на покупку пятнадцати служебных машин «Шкода».