Российских студентов выселят из общежитий на время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом в пятницу, 10 октября, пишет «
Такое обращение Минобрнауки и оргкомитет «России-2018» направили к руководству вузов. Они предложили университетам Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Саранска выселить иногородних студентов до начала чемпионата, чтобы их места заняли сотрудники Росгвардии и полиции.
В сообщении отметили, что учащиеся уже знают об этой инициативе и обратились с жалобами в Российский студенческий союз.