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9:18, 10 ноября 2017 628
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Российских студентов выселят из общежитий на время проведения Чемпионата мира по футболу

Российских студентов выселят из общежитий на время проведения Чемпионата мира по футболу

Российских студентов выселят из общежитий на время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом в пятницу, 10 октября, пишет «Коммерсант».

Такое обращение Минобрнауки и оргкомитет «России-2018» направили к руководству вузов. Они предложили университетам Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Саранска выселить иногородних студентов до начала чемпионата, чтобы их места заняли сотрудники Росгвардии и полиции.

В сообщении отметили, что учащиеся уже знают об этой инициативе и обратились с жалобами в Российский студенческий союз.


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