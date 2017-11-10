Прокуратура потребовала у Льговской школы сделать версию сайта для слабовидящих

Прокурор Рязанского района обратился в суд с иском к МБОУ «Льговская средняя школа» с требованием разместить на сайте гиперссылку на версию для слабовидящих. Об этом сообщила
Прокуратура района провела проверку открытости и доступности информации об учреждении. Обнаружили нарушения действующего законодательства.
У Льговской школы есть
Истец попросил суд обязать ответчика вести страницу в сети в соответствии с законодательством и разместить соответствующую гиперссылку и дать на исполнение решения один месяц.