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9:25, 1 ноября 2017 335
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Роспотребнадзор поддержал запрет на «сухой алкоголь»

Роспотребнадзор поддержал запрет на «сухой алкоголь»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала запрет на «сухой алкоголь». По ее словам, он станет «барьером для опасных, неизученных веществ», передает «РИА Новости».

«Мы считаем, что этот законопроект очень важен, во-первых, потому что он защищает россиян от дополнительных рисков и угроз, а во-вторых, это будет первый, я надеюсь, закон, который запретит неизвестное, неизученное нечто, что несет риски для здоровья», — заявила она.

По словам Поповой, этот закон станет первым, запрещающим опасную для россиян продукцию еще на въезде в страну.

Ранее Госдума перенесла на 8 ноября рассмотрение в первом чтении законопроекта о запрете производства и оборота «сухого алкоголя». Внесенный правительством документ дополняет закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя понятием «порошкообразная спиртосодержащая продукция» и вводит запрет на ее производство и оборот.

Под такой продукцией буду понимать пищевую или непищевую продукцию в виде сухого вещества, предназначенная для получения алкоголя.

Как ранее заявляло правительство, «сухой алкоголь» потенциально опасен тем, что потребители могут увеличить его дозировку вне зависимости от рекомендаций изготовителя.


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