Роспотребнадзор поддержал запрет на «сухой алкоголь»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала запрет на «сухой алкоголь». По ее словам, он станет «барьером для опасных, неизученных веществ», передает «
«Мы считаем, что этот законопроект очень важен, во-первых, потому что он защищает россиян от дополнительных рисков и угроз, а во-вторых, это будет первый, я надеюсь, закон, который запретит неизвестное, неизученное нечто, что несет риски для здоровья», — заявила она.
По словам Поповой, этот закон станет первым, запрещающим опасную для россиян продукцию еще на въезде в страну.
Ранее Госдума перенесла на 8 ноября рассмотрение в первом чтении законопроекта о запрете производства и оборота «сухого алкоголя». Внесенный правительством документ дополняет закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя понятием «порошкообразная спиртосодержащая продукция» и вводит запрет на ее производство и оборот.
Под такой продукцией буду понимать пищевую или непищевую продукцию в виде сухого вещества, предназначенная для получения алкоголя.
Как ранее заявляло правительство, «сухой алкоголь» потенциально опасен тем, что потребители могут увеличить его дозировку вне зависимости от рекомендаций изготовителя.