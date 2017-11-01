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15:35, 1 ноября 2017 205
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Под Томском мальчик впал в кому после похода к стоматологу

Под Томском мальчик впал в кому после похода к стоматологу

Под Томском пятилетний мальчик впал в кому после похода к стоматологу. Об этом сообщает СУСК по региону.

«По предварительным данным, в Парабельский межрайонный следственный отдел поступило заявление от жительницы поселка Каргасок… о том, что после проведения пятилетнему мальчику в Каргасокской районной больнице стоматологической операции под общим наркозом он впал в кому», — говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали в реанимацию городской больницы № 1.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В Каргасокской районной больнице, где оперировали мальчика, изъяли медицинские документы.


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