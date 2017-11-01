Под Томском мальчик впал в кому после похода к стоматологу

Под Томском пятилетний мальчик впал в кому после похода к стоматологу. Об этом
«По предварительным данным, в Парабельский межрайонный следственный отдел поступило заявление от жительницы поселка Каргасок… о том, что после проведения пятилетнему мальчику в Каргасокской районной больнице стоматологической операции под общим наркозом он впал в кому», — говорится в сообщении.
Ребенка госпитализировали в реанимацию городской больницы № 1.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
В Каргасокской районной больнице, где оперировали мальчика, изъяли медицинские документы.