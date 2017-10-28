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17:53, 28 октября 2017 336
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В Омске перевернулась маршрутка, один человек погиб

В Омске перевернулась маршрутка, один человек погиб

В Омске маршрутная «ГАЗель» столкнулась с легковой машиной Toyota и перевернулась. Семь человек, в том числе двое детей, получили травмы, один погиб, передает «РИА Новости».

Авария на Красноярском тракте произошла в субботу, 28 октября, около 17:40 по местному времени (14:40 по московскому).

«Предварительно установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса „ГАЗель“, мужчина 1962 года рождения, двигаясь по маршруту 426, следуя по Красноярскому тракту в направлении поселка Береговой, в районе дома 155 не справился с управлением, допустил опрокидывание автомобиля с последующим столкновением с автомобилем Toyota», — говорится в сообщении регионального УМВД.

В момент аварии в маршрутке было 13 пассажиров. Личность погибшего пока не установили. Он скончался до приезда медиков.

Ранее в результате ДТП маршрутка с пассажирами перевернулась в Рязани.


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