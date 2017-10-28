Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Омске возросло до девяти. В субботу, 28 октября, «ГАЗель» столкнулась с легковой машиной Toyota, передает
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«После проведения обследования один мужчина был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, четыре человека будут получать помощь амбулаторно. Еще два человека из легкового автомобиля обратились за медицинской помощью позднее, сейчас они проходят обследование, но, скорее всего, госпитализация не потребуется», — рассказали в ведомстве.
Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. Во время ДТП в маршрутке было 13 пассажиров.
Напомним, в аварии погиб один человек.
По предварительным данным, водитель «ГАЗели не справился с управлением, из-за чего микроавтобус опрокинулся и столкнулся с легковушкой.
Автоинспекторы уточняют все обстоятельства произошедшего.