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16:37, 27 октября 2017 421
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Каталония объявила о независимости от Испании

Каталония объявила о независимости от Испании

В пятницу, 27 октября, Каталония объявила о независимости от Испании. За резолюцию, которая формально декларирует независимость проголосовали 72 депутата парламента, против выступили 10, двое воздержались, передает «Медуза».

Голосование произошло на следующий день после отказа главы региона Карлеса Пучдемона от проведения досрочных выборов, чего требовал Мадрид.

В ответ на декларацию о независимости Мадрид готовится ввести в регионе прямое управление.

Ожидается, что Сенат страны одобрит соответствующую резолюцию, которая вступит в силу на следующий день.


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