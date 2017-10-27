В пятницу, 27 октября, Каталония объявила о независимости от Испании. За резолюцию, которая формально декларирует независимость проголосовали 72 депутата парламента, против выступили 10, двое воздержались, передает «
Голосование произошло на следующий день после отказа главы региона Карлеса Пучдемона от проведения досрочных выборов, чего требовал Мадрид.
В ответ на декларацию о независимости Мадрид готовится ввести в регионе прямое управление.
Ожидается, что Сенат страны одобрит соответствующую резолюцию, которая вступит в силу на следующий день.