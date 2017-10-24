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20:52, 24 октября 2017 524
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Как защититься. «Лаборатория Касперского» предупредила об эпидемии нового вируса

Как защититься. «Лаборатория Касперского» предупредила об эпидемии нового вируса

Эксперты российского производителя антивирусов «Лаборатория Касперского» рассказали, как пользователям защититься от эпидемии нового вируса-шифровальщика Bad Rabbit. В настоящее время специалисты расследуют его атаки, говорится в официальном блоге компании.

«В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit», — отметили эксперты.

В связи с этим производитель антивирусов рекомендует всем сделать резервное копирование. Кроме того, компания советует заблокировать исполнение файла c:\windows\infpub.dat, C:\Windows\cscc.dat, а также, если возможно, запретить использование сервиса WMI.

Пользователям защитных решений «Лаборатории Касперского» компания рекомендовала включить компоненты Kaspersky Security Network и «Мониторинг активности» (он же System Watcher).

Предположительно, от Bad Rabbit пострадали несколько российских СМИ, в том числе «Интерфакс» и «Фонтанка», а также аэропорт Одессы.


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