Как защититься. «Лаборатория Касперского» предупредила об эпидемии нового вируса

Эксперты российского производителя антивирусов «Лаборатория Касперского» рассказали, как пользователям защититься от эпидемии нового вируса-шифровальщика Bad Rabbit. В настоящее время специалисты расследуют его атаки, говорится в официальном
«В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit», — отметили эксперты.
В связи с этим производитель антивирусов рекомендует всем сделать резервное копирование. Кроме того, компания советует заблокировать исполнение файла c:\windows\infpub.dat, C:\Windows\cscc.dat, а также, если возможно, запретить использование сервиса WMI.
Пользователям защитных решений «Лаборатории Касперского» компания рекомендовала включить компоненты Kaspersky Security Network и «Мониторинг активности» (он же System Watcher).
Предположительно, от Bad Rabbit пострадали несколько российских СМИ, в том числе «Интерфакс» и «Фонтанка», а также аэропорт Одессы.