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14:41, 23 октября 2017 488
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Иностранец напал с ножом на журналистку «Эха Москвы» 1

Иностранец напал с ножом на журналистку «Эха Москвы»

Вооруженный ножом мужчина напал на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Это произошло в понедельник, 23 октября, в офисе радиостанции «Эхо Москвы» на Новом Арбате в Москве, передает ТАСС.

Злоумышленник ударил журналистку ножом в горло, ее госпитализировали. Угрозы жизни нет.

«Нападавший был задержан сотрудниками охраны и в настоящее время передан полицейским. Предварительно установлено, что злоумышленник является гражданином иностранного государства», — говорится в сообщении.

Полиция рассматривает несколько версий произошедешего, в числе которых хулиганство, умышленное причинение вреда здоровью и другие.

Фото с Facebook Виталия Рувинского


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