Иностранец напал с ножом на журналистку «Эха Москвы»

Вооруженный ножом мужчина напал на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Это произошло в понедельник, 23 октября, в офисе радиостанции «Эхо Москвы» на Новом Арбате в Москве, передает
Злоумышленник ударил журналистку ножом в горло, ее госпитализировали. Угрозы жизни нет.
«Нападавший был задержан сотрудниками охраны и в настоящее время передан полицейским. Предварительно установлено, что злоумышленник является гражданином иностранного государства», — говорится в сообщении.
Полиция рассматривает несколько версий произошедешего, в числе которых хулиганство, умышленное причинение вреда здоровью и другие.
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