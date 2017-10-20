Следователи назвали основные версии гибели Марьянова

Следователи назвали основные версии гибели актера Дмитрия Марьянова. Согласно первой версии, причиной стало позднее прибытие скорой помощи, по второй, смерть наступила из-за некачественных услуг в реабилитационном центре, сообщила
«Следствием в настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, две из них основные — несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи к актеру Дмитрию Марьянову и оказание услуг реабилитационным центром „Феникс“, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья», — отмечается в сообщении следственного комитета.
Дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».
Следователи обыскали реабилитационную клинику «Феникс», где изъяли «представляющие интерес для следствия дневники пациентов, в том числе с записями о пребывании Дмитрия Марьнова в указанном центре». Расследование продолжается.
Ранее сообщили, что в крови погибшего актера Дмитрия Марьянова
Напомним, 47-летний российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов
Фото — кадр из фильма «День радио»