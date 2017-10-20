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21:19, 20 октября 2017 595
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Следователи назвали основные версии гибели Марьянова 1

Следователи назвали основные версии гибели Марьянова

Следователи назвали основные версии гибели актера Дмитрия Марьянова. Согласно первой версии, причиной стало позднее прибытие скорой помощи, по второй, смерть наступила из-за некачественных услуг в реабилитационном центре, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

«Следствием в настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, две из них основные — несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи к актеру Дмитрию Марьянову и оказание услуг реабилитационным центром „Феникс“, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья», — отмечается в сообщении следственного комитета.

Дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Следователи обыскали реабилитационную клинику «Феникс», где изъяли «представляющие интерес для следствия дневники пациентов, в том числе с записями о пребывании Дмитрия Марьнова в указанном центре». Расследование продолжается.

Ранее сообщили, что в крови погибшего актера Дмитрия Марьянова обнаружили 0,32 промилле спиртного.

Напомним, 47-летний российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался 15 октября в Подмосковье.

Фото — кадр из фильма «День радио»


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