«Легенда о Коловрате» попала в топ-10 ожидаемых в 2017 году российских фильмов. Свой список опубликовал сайт «
«Судя по трейлеру, нас ждут динамические батальные сцены и красочная картинка, ставящая историческую достоверность на службу зрелищности», — отозвался о картине кинообозреватель сайта.
Кроме «Легенды о Коловрате» в список вошли «Рай», «Притяжение», «Защитники», «Листьев: надежда умирает последней», «Селфи», «Время первых», «Матильда», «Большой» и «Анна Каренина. Интимный дневник».
Напомним, съемки картины о рязанском воеводе стартовали 29 января, завершились — в середине мая. Создатели отказались от стилистики исторического реализма и предпочли попытаться создать оригинальный фэнтезийно-сказочный мир. Режиссером проекта выступил Иван Шурховецкий. Постановкой трюков занимался Александр Самохвалов из компании «Экшн Юнит».
Главную роль исполнил выпускник РГУ имени Есенина Илья Малаков. Также в картине сыграли Полина Чернышова, Алексей Серебряков, Александр Ильин-младший, Игорь Савочкин, Тимофей Трибунцев, Александр Цой, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский, Виктор Проскурин и другие.
Фильм выйдет в прокат 13 апреля 2017 года.
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