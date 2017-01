Избранный президент США Дональд Трамп 20 января получит доступ к президентскому аккаунту в Twitter ( @POTUS ). Об этом заявил помощник и директор по социальным сетям в команде Трампа Дэн Скавино, передает « РИА Новости ».

По его словам, аккаунт сохранит 13 млн подписчиков, но работу он начнет с пустой «лентой».

Отмечается, что у самого Трампа в Twitter 18,5 млн читателей.

Также сменятся владельцы аккаунтов @FLOTUS (первая леди США), @VP (вице-президент США) и @WhiteHouse (Белый дом).

#PEOTUS @realDonaldTrump's Twitter following of 18.5M+ will increase an additional 13M on January 20, 2017. #TrumpTransition pic.twitter.com/JGQsjcaS5x