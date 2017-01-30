В Тамбовской области подростки случайно сожгли здание вокзала. Инцидент произошел в воскресенье, 29 января, на станции Умет, пишет «
По предварительной информации, двое 13-летних школьников зашли в здание погреться. В помещении на тот момент был только кассир. Подростки подожгли пластиковые стаканчики, затоптали их и ушли, однако пластик продолжил тлеть.
Кассир сообщила в МЧС о запахе гари в 16:42. Три расчета и пожарный поезд тушили огонь на протяжении семи часов. Здание сгорело полностью. На пожаре никто не пострадал.
Подростков вычислили по камерам видеонаблюдения.
Рабочий поселок Умет появился в XIX века как станция Тамбовско-Саратовской железной дороги. Здание вокзала было первом примечательной постройкой поселка.
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