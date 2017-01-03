В сети появился снятый с дрона главный новогодний салют Рязани

В сети появился снятый с дрона главный новогодний салют в Рязани. Соответствующий ролик разместили на видеохостинге YouTube.
По традиции, праздничный салют прошел на площади Победы. Красочное мероприятие
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В сети появился снятый с дрона главный новогодний салют в Рязани. Соответствующий ролик разместили на видеохостинге YouTube.
По традиции, праздничный салют прошел на площади Победы. Красочное мероприятие
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«В понедельник и решил сдать на утилизацию накопившиеся за несколько лет перегоревшие ртутные (они же энергосберегающие) лампочки».