ТЭФИ, ТНТ и Коловрат. RZN.info представляет рейтинг главных кинособытий 2016 года

Минувший год стал богатым на кинособытия в Рязани. И это не случайно, ведь 2016 был «Годом российского кино». Предлагаем вспомнить главные кинособытия ушедшего года.

Открывает рейтинг победа Юрия Быкова в телевизионной премии ТЭФИ. Рязанец получил награду за сериал «Метод», который показал Первый канал.

Еще один популярный канал покажет сериал с участием рязанки. Юлия Серина снялась во втором сезоне сериала «Ольга» на ТНТ. Продолжение ситкома можно будет увидеть в 2017 году. Для Юлии Сериной этот не первый крупный кинопроект. Она уже снималась в таких фильмах как «Орлеан» и «Класс коррекции». Продолжает список Анастасия Дудко и ее съемки в сериале «Физрук» на ТНТ. Рязанская актриса сыграла эпизодическую роль хозяйки публичного дома. Две серии «Физрука» с участием Дмитрия Нагиева и Анастасии Дудко показали в апреле.

Одним из самых значимых событий 2016 года стали съемки фильма о рязанском воеводе Евпатии Коловрате. Главную роль в фильме сыграл выпускник РГУ имени Есенина Илья Малаков, вместе с ним в киноленте снялись Ольга Дроздова и Алексей Серебряков.

Съемки картины уже завершились и в апреле 2017 года фильм выйдет в кинопрокат.

Следующая новость и вновь Юрий Быков. По мотивам фильма «Майор» в Америке снимут сериал. В октябре стриминговый сервис Netflix приобрел права на телесериал, который в ближайшее время можно будет увидеть в одном списке с «Черным зеркалом», «Карточным домиком» и «Сорвиголовой».

Рязанский писатель Захар Прилепин тоже вошел в рейтинг кинособытий 2016 года. В ушедшем году он сыграл главную роль в фильме «Гайлер». Фильм расскажет о дружбе русского и армянина и выйдет на экраны в 2017 году.

В ноябре ушедшего года в Рязани начали снимать фильм с Татьяной Догилевой. Интерьерные съемки киноленты проведут со студией Рязанского областного отделения РГО «Инноко филмз» и компанией «Кинорента». Премьеру фильма запланировали на лето 2017 года.