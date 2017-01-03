ТЭФИ, ТНТ и Коловрат. RZN.info представляет рейтинг главных кинособытий 2016 года

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Минувший год стал богатым на кинособытия в Рязани. И это не случайно, ведь 2016 был «Годом российского кино». Предлагаем вспомнить главные кинособытия ушедшего года.
Открывает рейтинг победа Юрия Быкова в телевизионной премии ТЭФИ. Рязанец получил награду за сериал «Метод», который показал Первый канал.
Еще один популярный канал покажет сериал с участием рязанки. Юлия Серина снялась во втором сезоне сериала «Ольга» на ТНТ. Продолжение ситкома можно будет увидеть в 2017 году. Для Юлии Сериной этот не первый крупный кинопроект. Она уже снималась в таких фильмах как «Орлеан» и «Класс коррекции». Продолжает список Анастасия Дудко и ее съемки в сериале «Физрук» на ТНТ. Рязанская актриса сыграла эпизодическую роль хозяйки публичного дома. Две серии «Физрука» с участием Дмитрия Нагиева и Анастасии Дудко показали в апреле.
Одним из самых значимых событий 2016 года стали съемки фильма о рязанском воеводе Евпатии Коловрате. Главную роль в фильме сыграл выпускник РГУ имени Есенина Илья Малаков, вместе с ним в киноленте снялись Ольга Дроздова и Алексей Серебряков.
Съемки картины уже завершились и в апреле 2017 года фильм выйдет в кинопрокат.
Следующая новость и вновь Юрий Быков. По мотивам фильма «Майор» в Америке снимут сериал. В октябре стриминговый сервис Netflix приобрел права на телесериал, который в ближайшее время можно будет увидеть в одном списке с «Черным зеркалом», «Карточным домиком» и «Сорвиголовой».
Рязанский писатель Захар Прилепин тоже вошел в рейтинг кинособытий 2016 года. В ушедшем году он сыграл главную роль в фильме «Гайлер». Фильм расскажет о дружбе русского и армянина и выйдет на экраны в 2017 году.
В ноябре ушедшего года в Рязани началиснимать фильм с Татьяной Догилевой. Интерьерные съемки киноленты проведут со студией Рязанского областного отделения РГО «Инноко филмз» и компанией «Кинорента». Премьеру фильма запланировали на лето 2017 года.
И завершает наш рейтинг открытие кинотеатров в Рязанской области. Касимов и Сасово стали победителями конкурса минкультуры, в рамках которого получили пять миллионов рублей на создание условий для кинопоказа. В апреле 2016 года в ТЦ «Кротберс» открылся первый кинотеатр в Касимове, а в ноябре зал для киносеансов открылся и в сасовском МКЦ.