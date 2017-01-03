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9:25, 3 января 2017 8 653
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Горадминистрация утвердила планировку развязки на Московском шоссе 1

Горадминистрация утвердила планировку развязки на Московском шоссе

Администрация Рязани утвердила планировку территории на Московском шоссе, предусматривающую дорожное строительство. Постановление размещено на ее сайте. Согласно ему, документацию доработали по итогам публичных слушаний. Содержание изменений не уточняется.

Напомним, слушания прошли в ноябре 2015 года. На них представили проект нескольких очередей строительства. Первая включает развязку с 510-метровой эстакадой над Московским шоссе и рекой Трубеж. В дальнейшем запланировано примыкание к Северной окружной, прокладка нескольких дорог местного значения и расширение шоссе под путепроводом на стыке с Первомайским проспектом.


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