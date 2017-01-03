Горадминистрация утвердила планировку развязки на Московском шоссе

Администрация Рязани утвердила планировку территории на Московском шоссе, предусматривающую дорожное строительство. Постановление размещено на ее
Напомним, слушания прошли в ноябре 2015 года. На них представили
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Администрация Рязани утвердила планировку территории на Московском шоссе, предусматривающую дорожное строительство. Постановление размещено на ее
Напомним, слушания прошли в ноябре 2015 года. На них представили
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