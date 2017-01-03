Следующие платные парковки должны открыться в Рязани до конца весны

Следующие платные парковки в Рязани должны появиться весной. Выигравший конкурс на их организацию «Ростелеком» указал планируемый срок создания первой парковочной зоны в 120 дней. Протокол оценки заявок претендентов размещен на
Напомним, всего за четыре этапа в городе должны создать
Отсчет срока начнется с момента подписания договора, на которое отводится 15 дней после определения победителя. Итоги конкурса
Согласно протоколу, с «Ростелекомом» конкурировала одна компания — «Рязанское парковочное пространство». Ее заявку отклонили из-за наличия налоговых долгов и неполного пакета документов.