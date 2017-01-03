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8:50, 3 января 2017 5 981
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Следующие платные парковки должны открыться в Рязани до конца весны

Следующие платные парковки должны открыться в Рязани до конца весны

Следующие платные парковки в Рязани должны появиться весной. Выигравший конкурс на их организацию «Ростелеком» указал планируемый срок создания первой парковочной зоны в 120 дней. Протокол оценки заявок претендентов размещен на сайте мэрии. Согласно ему, вторую зону компания организует за два месяца, на третью и четвертую понадобится еще по одному.

Напомним, всего за четыре этапа в городе должны создать не меньше 3 414 платных парковочных мест. «Ростелеком» заявил, что 200 из них обустроит за счет расширения дорог.

Отсчет срока начнется с момента подписания договора, на которое отводится 15 дней после определения победителя. Итоги конкурса подвели 28 декабря.

Согласно протоколу, с «Ростелекомом» конкурировала одна компания — «Рязанское парковочное пространство». Ее заявку отклонили из-за наличия налоговых долгов и неполного пакета документов.


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