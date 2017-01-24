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Владельцы гаражей на улице Тимакова обжаловали решение суда. Об этом сообщили на сайте арбитражного суда Рязанской области.
Адвокат представителей «Черезовского» подал апелляцию на решение суда в понедельник, 23 января.
Напомним, владельцев обязали вывезти гаражи с улицы Тимакова и освободить территорию под строительство набережной.
Ранее этот участок арендовал гаражный кооператив «Черезовский», однако в ноябре 2014 года договор был расторгнут.
С марта 2015 года новый арендатор «Золотая роща» предлагала членам кооператива компенсацию в размере 12-ти тысяч рублей за гараж или его бесплатную перевозку в любое указанное место. Более 600 владельцев согласились на эти условия, но около ста рязанцев решили «стоять до последнего» и пытались помешать вывозу гаражей.