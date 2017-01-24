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20:45, 24 января 2017 70
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Стал известен список номинантов на премию «Оскар»

Стал известен список номинантов на премию «Оскар»

Американская академия киноискусств назвала список номинантов на премию «Оскар» во вторник, 24 января. Фильм «Ла-Ла-Ленд» оказался в 14 номинациях. Ранее такое количество было у «Все о Еве» и «Титаника», передает ТАСС.

Кроме того, «Ла-Ла-Ленд» попал в так называемую «большую пятерку» престижных номинаций — «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».

По восемь номинаций получили картины «Лунный свет» и «Прибытие».

89-я церемония вручения «Оскара» пройдет 26 февраля в Лос-Анджелесе.

Номинации распределились следующим образом:

«Лучший актер»

  • Кейси Аффлек («Манчестер у моря»);
  • Дензел Вашингтон («Ограды»);
  • Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд»);
  • Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»);
  • Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»).

«Лучшая актриса»

  • Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»);
  • Изабель Юппер («Она»);
  • Рут Негга («Лавинг»);
  • Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»);
  • Эми Адамс («Прибытие»);
  • Натали Портман («Джеки»).

«Лучший фильм»

  • «Ла-Ла Ленд»;
  • «Лунный свет»;
  • «Прибытие»;
  • «Ограды»;
  • «Любой ценой»;
  • «По соображениям совести»;
  • «Скрытые фигуры»;
  • «Лев»;
  • «Манчестер у моря».

«Лучший анимационный фильм»

  • «Зверополис»;
  • «Кубо. Легенда о самурае»;
  • «Моана»;
  • «Жизнь кабачка»;
  • «Зверопой»;
  • «Красная черепаха».

«Лучшая актриса второго плана»

  • Николь Кидман («Лев»);
  • Виола Дэвис («Ограды»;
  • Наоми Гаррис («Лунный свет»);
  • Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»);
  • Мишель Уильямс («Манчестер у моря»).

«Лучший актер второго плана»

  • Джефф Бриджес («Любой ценой»);
  • Махершала Али («Лунный свет»;
  • Дев Пател («Лев»);
  • Лукас Хеджес («Манчестер у моря»);
  • Майкл Шэннон («Под покровом ночи»).

«Лучший режиссер»

  • Дени Вильнев («Прибытие»);
  • Мел Гибсон («По соображениям совести»);
  • Дэмьен Шазелл («Ла-Ла-Ленд»);
  • Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»);
  • Барри Дженкинс («Лунный свет»).

«Лучшие визуальные эффекты»

  • «Глубоководный горизонт»;
  • «Доктор Стрэндж»;
  • «Книга джунглей»;
  • «Кубо. Легенда о самурае»;
  • «Изгой-один: Звездные войны. Истории».

«Лучший костюм»

  • «Фантастические твари и где они обитают»;
  • «Джеки»;
  • «Флоренс Фостер Дженкинс»;
  • «Ла-Ла Ленд»;
  • «Союзники».

«Лучший грим и прически»

  • «Вторая жизнь Уве»;
  • «Отряд самоубийц»;
  • «Звездный путь: Бесконечность».

«Лучший художник-постановщик»

  • «Прибытие»;
  • «Фантастические твари и где они обитают»;
  • «Да здравствует Цезарь»;
  • «Ла-Ла Ленд»;
  • «Пассажиры».

Фото Кинопоиск


© RZN.info

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