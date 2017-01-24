Стал известен список номинантов на премию «Оскар»

Американская академия киноискусств назвала список номинантов на премию «Оскар» во вторник, 24 января. Фильм «Ла-Ла-Ленд» оказался в 14 номинациях. Ранее такое количество было у «Все о Еве» и «Титаника», передает
Кроме того, «Ла-Ла-Ленд» попал в так называемую «большую пятерку» престижных номинаций — «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».
По восемь номинаций получили картины «Лунный свет» и «Прибытие».
89-я церемония вручения «Оскара» пройдет 26 февраля в Лос-Анджелесе.
Номинации распределились следующим образом:
«Лучший актер»
- Кейси Аффлек («Манчестер у моря»);
- Дензел Вашингтон («Ограды»);
- Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд»);
- Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»);
- Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»).
«Лучшая актриса»
- Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»);
- Изабель Юппер («Она»);
- Рут Негга («Лавинг»);
- Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»);
- Эми Адамс («Прибытие»);
- Натали Портман («Джеки»).
«Лучший фильм»
- «Ла-Ла Ленд»;
- «Лунный свет»;
- «Прибытие»;
- «Ограды»;
- «Любой ценой»;
- «По соображениям совести»;
- «Скрытые фигуры»;
- «Лев»;
- «Манчестер у моря».
«Лучший анимационный фильм»
- «Зверополис»;
- «Кубо. Легенда о самурае»;
- «Моана»;
- «Жизнь кабачка»;
- «Зверопой»;
- «Красная черепаха».
«Лучшая актриса второго плана»
- Николь Кидман («Лев»);
- Виола Дэвис («Ограды»;
- Наоми Гаррис («Лунный свет»);
- Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»);
- Мишель Уильямс («Манчестер у моря»).
«Лучший актер второго плана»
- Джефф Бриджес («Любой ценой»);
- Махершала Али («Лунный свет»;
- Дев Пател («Лев»);
- Лукас Хеджес («Манчестер у моря»);
- Майкл Шэннон («Под покровом ночи»).
«Лучший режиссер»
- Дени Вильнев («Прибытие»);
- Мел Гибсон («По соображениям совести»);
- Дэмьен Шазелл («Ла-Ла-Ленд»);
- Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»);
- Барри Дженкинс («Лунный свет»).
«Лучшие визуальные эффекты»
- «Глубоководный горизонт»;
- «Доктор Стрэндж»;
- «Книга джунглей»;
- «Кубо. Легенда о самурае»;
- «Изгой-один: Звездные войны. Истории».
«Лучший костюм»
- «Фантастические твари и где они обитают»;
- «Джеки»;
- «Флоренс Фостер Дженкинс»;
- «Ла-Ла Ленд»;
- «Союзники».
«Лучший грим и прически»
- «Вторая жизнь Уве»;
- «Отряд самоубийц»;
- «Звездный путь: Бесконечность».
«Лучший художник-постановщик»
- «Прибытие»;
- «Фантастические твари и где они обитают»;
- «Да здравствует Цезарь»;
- «Ла-Ла Ленд»;
- «Пассажиры».
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