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19:22, 23 января 2017 312
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Найденные останки рязанского лейтенанта перезахоронят в Курской области. Видео

Найденные останки рязанского лейтенанта перезахоронят в Курской области. Видео

Останки рязанского солдата Алексея Ермакова, найденные под селом Ольховатка, перезахоронят в Курской области. Об этом в сюжете рассказал ТКР.

Поисковый отряд «Курган» во время раскопок обнаружил личные вещи — ложку, гвардейский знак, компас, довоенный ремень. Выяснили, что лейтенант Ермаков был одним из погибших в Курской битве.

Сыновья погибшего в 1943 году на Курской дуге были уверены, что знают где похоронен отец. Для них стала неожиданной новость, о том, что нашли останки героя.

Рязанца в 1942 году призвал пронский военкомат, ему было 26 лет. На тот момент его старшему сыну было шесть лет, младшему — 3 года. Один из них живет в Кемеровской области, другой — в Томской, внуки и правнуки тоже разлетелись по всей стране.

Родственники героя решили, что найденные останки должны быть захоронены там же, где лейтенант погиб.


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