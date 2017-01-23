Найденные останки рязанского лейтенанта перезахоронят в Курской области. Видео

Останки рязанского солдата Алексея Ермакова, найденные под селом Ольховатка, перезахоронят в Курской области. Об этом в сюжете рассказал
Поисковый отряд «Курган» во время раскопок обнаружил личные вещи — ложку, гвардейский знак, компас, довоенный ремень. Выяснили, что лейтенант Ермаков был одним из погибших в Курской битве.
Сыновья погибшего в 1943 году на Курской дуге были уверены, что знают где похоронен отец. Для них стала неожиданной новость, о том, что нашли останки героя.
Рязанца в 1942 году призвал пронский военкомат, ему было 26 лет. На тот момент его старшему сыну было шесть лет, младшему — 3 года. Один из них живет в Кемеровской области, другой — в Томской, внуки и правнуки тоже разлетелись по всей стране.
Родственники героя решили, что найденные останки должны быть захоронены там же, где лейтенант погиб.