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12:11, 22 января 2017 323
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Жители Горрощи пожаловались на стройку рядом с жилыми домами. Видео

Жители Горрощи пожаловались на стройку рядом с жилыми домами. Видео

Жители домов в районе улицы Полетаева в Горроще пожаловались на стройку рядом с жилыми домами. Об этом в сюжете рассказал телеканал «Город».

Во дворе рязанцев вместо детского сада, который закрылся 20 лет назад и превратился в институт, появится 12-этажный дом с подземной парковкой.

В районе живет много пенсионеров, жители недовольны нехваткой детских площадок. Многие семьи гуляют с детьми во дворах старых жилых домов.

Бывший детский сад не пытаются восстановить. Также жители недовольны вырубкой деревьев.

В строительной компании заверили, что деревья посадят на застроенной территории.

Рязанцы собрали подписи, чтобы установить, правомерно ли это строительство.


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