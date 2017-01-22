Жители Горрощи пожаловались на стройку рядом с жилыми домами. Видео

Жители домов в районе улицы Полетаева в Горроще пожаловались на стройку рядом с жилыми домами. Об этом в сюжете рассказал телеканал «
Во дворе рязанцев вместо детского сада, который закрылся 20 лет назад и превратился в институт, появится 12-этажный дом с подземной парковкой.
В районе живет много пенсионеров, жители недовольны нехваткой детских площадок. Многие семьи гуляют с детьми во дворах старых жилых домов.
Бывший детский сад не пытаются восстановить. Также жители недовольны вырубкой деревьев.
В строительной компании заверили, что деревья посадят на застроенной территории.
Рязанцы собрали подписи, чтобы установить, правомерно ли это строительство.