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16:48, 22 января 2017 187
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В Рязанском театре кукол появился новый спектакль для взрослых

В Рязанском театре кукол появился новый спектакль для взрослых

В Рязанском театре кукол появился мистический спектакль для взрослых «Лафертовская Маковница», сообщили в пресс-релизе театра.

«Лафертовскую маковницу» Антония Погорельского называют первым в русской прозе примером фантастического романтизма. Повесть рассказывает о пророчестве и проклятье, ведьмах и привидениях, черном коте и сокровищах и любви. «Мимо сверхъестественного, естественно, не мог пройти», — говорит сам режиссер о необычном выборе литературного материала.

«Лафертовская Маковница» отправляет в путешествие по таинственным и неизведанным местам Лафертовской части Москвы, где происходят самые необъяснимые вещи и невероятные события", — говорится в сообщении.

Спектакль «Лафертовская Маковница» рассчитан как на подростковую, так и на взрослую аудиторию.

Премьера спектакля состоится 3 февраля в 19:00.

  • Режиссер-постановщик — Олег Жюгжда
  • Художник-постановщик — Екатерина Трифанова
  • Композитор — Альбина Шестакова
  • Художник по свету — Георгий Горазеев
  • Хореограф — Татьяна Яковлева
  • Компьютерная графика и анимация — Даниил Жюгжда

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