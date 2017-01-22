В Рязанском театре кукол появился новый спектакль для взрослых

В Рязанском театре кукол появился мистический спектакль для взрослых «Лафертовская Маковница», сообщили в пресс-релизе театра.
«Лафертовскую маковницу» Антония Погорельского называют первым в русской прозе примером фантастического романтизма. Повесть рассказывает о пророчестве и проклятье, ведьмах и привидениях, черном коте и сокровищах и любви. «Мимо сверхъестественного, естественно, не мог пройти», — говорит сам режиссер о необычном выборе литературного материала.
«Лафертовская Маковница» отправляет в путешествие по таинственным и неизведанным местам Лафертовской части Москвы, где происходят самые необъяснимые вещи и невероятные события", — говорится в сообщении.
Спектакль «Лафертовская Маковница» рассчитан как на подростковую, так и на взрослую аудиторию.
Премьера спектакля состоится 3 февраля в 19:00.
- Режиссер-постановщик — Олег Жюгжда
- Художник-постановщик — Екатерина Трифанова
- Композитор — Альбина Шестакова
- Художник по свету — Георгий Горазеев
- Хореограф — Татьяна Яковлева
- Компьютерная графика и анимация — Даниил Жюгжда