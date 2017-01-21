Рязанский митрополит Марк презентовал книгу. Фото

В пятницу, 20 января, в библиотеке им. Горького Рязанский митрополит Марк представил книгу «Православное паломничество».
Презентацию посетили представители Епархии, депутаты, семинаристы, рязанские казаки и простые жители. Директор библиотеки Наталья Гришина поздравила Марка с появлением книги и заявила, что для библиотеки большая честь открывать новый год со встречи с митрополитом. Мы очень рады, что мы под вашим покровом спокойно и радостно живем и работаем, — подчеркнула Гришина.
Митрополит Марк отметил, что книга родилась из жизненного опыта. «Я никогда не думал что буду писать о паломничестве, но Бог решил по другому. В течении семи лет я трудился на Святой земле в Иерусалиме. Занимался подготовкой программ для паломников, заказом автобусов и сопровождением», — рассказал митрополит.
Он подчеркнул, что не все, посещая святые места, знают что такое паломничество и как его нужно совершать.
«Очень часто мы видим много ошибок. Казалось бы все просто. Есть транспорт, святыня и молитва, но чтобы понимать богословское значение слова „паломничество“ нужно что-нибудь почитать, поучиться», — заявил Марк. — «В этой книге я постарался рассказать о том, что такое паломничество и ответить на вопросы, возникающие во время путешествия во святыням».