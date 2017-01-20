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10:05, 20 января 2017 327
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В фондах Шиловского музея нашли подвеску со знаком Рюриковичей

В фондах Шиловского музея нашли подвеску со знаком Рюриковичей

В фондах Шиловского районного краеведческого музея нашли бронзовую подвеску со знаком Рюриковичей. Экспонат хранился в музее уже много лет. О этом сообщает издательство «Пресса».

Об уникальной подвеске рассказал директор музея Александр Гаврилов. Он обнаружил ее в фондах, когда собирал материал для написания новой книги.

«Среди материалов памятника раннего средневековья, разрушенного в конце Х века, в непримечательном фрагменте обнаружил бронзовую подвеску с лично-родовым знаком Рюриковичей — двузубыми вилами (боевым двузубцем) и крестом сверху. Такие предметы были хорошо известны до монгольской Руси. Эти подвески исследователи связывают со знаком Святослава Игоревича — отца князя Владимира. А вообще-то ранних знаков Рюриковичей — Олега, Ольги, Игоря и Святослава — найдено очень мало, поэтому о них мало что известно», — отметил Гаврилов.

По словам директора музея, близким аналогом подвески является печать князя Святослава Игоревича, найденная при раскопках Десятинной церкви в Киеве. На ней изображены грубый грубый двузубец и крест между рожек.


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В фондах Шиловского музея нашли подвеску со знаком Рюриковичей
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