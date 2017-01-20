В этом году в Рязани появится четыре врачебных офиса. Адреса

В 2017 году в Рязани планируют открыть четыре врачебных офиса. Об этом RZN.info сообщили в минздраве области.
В доме №37 по улице Кальной уже отремонтировали помещения, которые получит детская поликлиника №2. Администрация города ведет переговоры с застройщиками о передаче помещений в доме №10 по Шереметьевской улице. Сроки открытия офисов по этим адресам не называются.
В декабре должны заработать врачебные кабинеты в доме №47 по улице Новоселов и доме №14 по Семчинской.
Справка
Офисы врачей общей практики открывают для того, чтобы проводить первичный прием заболевших по месту жительства без очередей. В офисах медики оказывают врачебную помощь по полису ОМС. В их компетенцию входят профилактика, диагностика и лечение наиболее распространенных заболеваний.