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17:15, 20 января 2017 285
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В этом году в Рязани появится четыре врачебных офиса. Адреса

В этом году в Рязани появится четыре врачебных офиса. Адреса

Фото: Pixabay.com

В 2017 году в Рязани планируют открыть четыре врачебных офиса. Об этом RZN.info сообщили в минздраве области.

В доме №37 по улице Кальной уже отремонтировали помещения, которые получит детская поликлиника №2. Администрация города ведет переговоры с застройщиками о передаче помещений в доме №10 по Шереметьевской улице. Сроки открытия офисов по этим адресам не называются.

В декабре должны заработать врачебные кабинеты в доме №47 по улице Новоселов и доме №14 по Семчинской.

Справка

Офисы врачей общей практики открывают для того, чтобы проводить первичный прием заболевших по месту жительства без очередей. В офисах медики оказывают врачебную помощь по полису ОМС. В их компетенцию входят профилактика, диагностика и лечение наиболее распространенных заболеваний.


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