В компании «
В «Брикус» рассказали, что если за 14 дней до момента поставки продукции компании покупатель найдет фирму, предлагающую стройматериалы по ценам, более выгодным, чем в «Брикус», то компания обещает оплатить разницу.
«Все, что для этого будет нужно — это предъявить нам счет или чек на аналогичную продукцию в другой организации*», — отметили в «Брикус».
Более подробную информацию можно узнать на сайте компании.
*По условиям акции «Гарантия лучших цен», такая организация должна быть действующей и иметь действующий официальный сайт. Также она должна вести деятельность в той же сфере, что и компания Брикус, либо быть официальным дилером завода, изготовившего продукцию, которая указывается в счете или договоре. Документы (договор, счет), которые будут предоставляться, должны быть заверены синей печатью.