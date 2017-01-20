Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:57, 20 января 2017 282

«Найдете дешевле — вернем разницу». Компания «Брикус» запустила акцию «Гарантия лучших цен»

«Найдете дешевле — вернем разницу». Компания «Брикус» запустила акцию «Гарантия лучших цен»

В компании «Брикус» стартовала новая акция «Гарантия лучших цен». Об этом сообщили в пресс-релизе организации.

В «Брикус» рассказали, что если за 14 дней до момента поставки продукции компании покупатель найдет фирму, предлагающую стройматериалы по ценам, более выгодным, чем в «Брикус», то компания обещает оплатить разницу.

«Все, что для этого будет нужно — это предъявить нам счет или чек на аналогичную продукцию в другой организации*», — отметили в «Брикус».

Более подробную информацию можно узнать на сайте компании.

*По условиям акции «Гарантия лучших цен», такая организация должна быть действующей и иметь действующий официальный сайт. Также она должна вести деятельность в той же сфере, что и компания Брикус, либо быть официальным дилером завода, изготовившего продукцию, которая указывается в счете или договоре. Документы (договор, счет), которые будут предоставляться, должны быть заверены синей печатью.


© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
9:57, 20 января 2017
«Найдете дешевле — вернем разницу». Компания «Брикус» запустила акцию «Гарантия лучших цен»
11:44, 19 января 2017
1 141 сотрудник филиала «Рязаньэнерго» прошел обучение в 2016 году
11:07, 19 января 2017
Проблем с топливной системой у «Сузуки» не было — официальный дилер автомобилей в Рязани
15:55, 18 января 2017
Овощи в Рязанской области подорожают на 20 процентов
15:17, 18 января 2017
Рязанцы стали на четверть чаще брать ипотеку — Центробанк
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
22 часа назад
Сбербанк поможет легко оплатить коммунальные услуги

Сбербанк поможет легко оплатить коммунальные услуги

Сбербанк предлагает несколько вариантов оплаты жилищно-коммунальных услуг, которые придутся по вкусу практически всем категориям клиентов.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 44 546
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
12:22, 7 января 2017 31 854
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
10:45, 19 января 2017 26 116
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
16:20, 18 января 2017 23 940
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
17:04, 6 января 2017 21 807
«АлиЭкспресс» приостановил доставку товаров в Россию
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум