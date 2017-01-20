К строящейся школе в Песочне прикрепили 26 улиц. Список

К строящейся школе в Песочне прикрепили 26 улиц. Постановление администрации Рязани размещено на ее
Жители закрепленных за учреждениями территорий имеют приоритет при приеме детей.
Школу на 1 100 мест на Васильевском проезде рассчитывают открыть 1 сентября 2017 года.
В октябре 2016-го власти объявили
К учреждению прикрепили часть нечетной стороны улицы Новоселов (дома с №49 по дом №55) и еще 25 улиц полностью.
Их список выглядит так:
- улица Бугровка;
- улица Васильевская;
- улица Земляничная;
- улица Льговская;
- улица Малиновая;
- улица Песоченская;
- улица Полевая (Шереметьево-Песочня);
- улица Сережина Гора;
- улица Шереметьевская;
- Васильевский переулок;
- Земляничные переулок;
- Песоченский переулок;
- Сережин переулок;
- Васильевский проезд;
- 1-й, 2-й Земляничные проезды;
- Льговский проезд;
- 1-й, 2-й, 3-й Малиновые проезды;
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Песоченские проезды.