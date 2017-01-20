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9:01, 20 января 2017 2 179
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К строящейся школе в Песочне прикрепили 26 улиц. Список

К строящейся школе в Песочне прикрепили 26 улиц. Список

К строящейся школе в Песочне прикрепили 26 улиц. Постановление администрации Рязани размещено на ее сайте.

Жители закрепленных за учреждениями территорий имеют приоритет при приеме детей.

Школу на 1 100 мест на Васильевском проезде рассчитывают открыть 1 сентября 2017 года.

В октябре 2016-го власти объявили перепись желающих отдать детей в новую школу, которая позже получила №75.

К учреждению прикрепили часть нечетной стороны улицы Новоселов (дома с №49 по дом №55) и еще 25 улиц полностью.

Их список выглядит так:

  • улица Бугровка;
  • улица Васильевская;
  • улица Земляничная;
  • улица Льговская;
  • улица Малиновая;
  • улица Песоченская;
  • улица Полевая (Шереметьево-Песочня);
  • улица Сережина Гора;
  • улица Шереметьевская;
  • Васильевский переулок;
  • Земляничные переулок;
  • Песоченский переулок;
  • Сережин переулок;
  • Васильевский проезд;
  • 1-й, 2-й Земляничные проезды;
  • Льговский проезд;
  • 1-й, 2-й, 3-й Малиновые проезды;
  • 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Песоченские проезды.

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